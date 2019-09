Buitenstaanders claimen overwinning Tunesië

Twee politieke buitenstaanders zeggen door te gaan naar de tweede ronde van de Tunesische presidentsverkiezingen. Het gaat om hoogleraar Kaïs Saïed en mediamagnaat Nabil Karoui, die is gearresteerd in de aanloop naar de stembusgang. Zij beroepen zich op exitpolls.

Saïed en Karoui gingen zondag de strijd aan met politieke zwaargewichten, onder wie de premier. De officiële uitslag van de verkiezing wordt naar verwachting later op maandag of dinsdag bekendgemaakt. Toch gaf zittend premier Youssef Chahed zijn nederlaag al toe.

Saïed omschreef zijn toppositie in de exitpolls als „een nieuwe revolutie”. Hij verwees daarmee naar de grootschalige protesten eind 2010 en in 2011. Die hebben geleid tot de val van het regime van autocratisch leider Zine al-Abidine Ben Ali, die meer dan 20 jaar de scepter zwaaide in zijn land.

De opkomst bij de verkiezing van zondag was betrekkelijk laag. Zo’n 45 procent van de kiezers bracht een stem uit. Dat was in 2014 nog 63 procent. Dat kan het gevolg zijn van frustratie over zaken als de slecht draaiende economie, de hoge werkloosheid en corruptie.