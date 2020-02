Buitenlandse Zaken: Wees voorzichtig met uitspraken over Gog en Magog

Het is absoluut het laatste waar de Israëlische legertop aan wil denken. Toch duiken af en toe speculaties op over een confrontatie met Russische strijdkrachten in buurland Syrië.

Zoals deze week in het magazine Israel Today. Het blad kopte boven een artikel nogal onheilspellend: ”Gog en Magog? Rusland waarschuwt Israël voor oorlog rond Syrië”.

Israel Today citeerde de Russische ambassadeur in Syrië, Alexander Yefimov. Tegen de Russische internetnieuwsdienst Sputnik noemde de diplomaat de recente luchtaanvallen van de Israëlische luchtmacht op Iraanse doelen in Syrië „provocerend en zeer gevaarlijk.” Yefimov voegde daar een verkapt dreigement aan toe: „Dit vergroot de mogelijkheid van een conflict rond Syrië.”

Het was duidelijk dat de ambassadeur met die uitspraak niet op een conflict tussen Syrië en Israël doelde. Dat is immers al lang aan de gang. Israëlische militair analisten beschouwen de uitlatingen van de diplomaat vooral als een waarschuwing dat voortzetting van de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied uiteindelijk zou kunnen leiden tot een gewapende confrontatie tussen de Joodse staat en Russische strijdkrachten in de regio. Moskou is de belangrijkste bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad.

Daar staat tegenover dat de Russische president Vladimir Poetin en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de afgelopen jaren de banden tussen beide landen flink hebben aangehaald. Het recente bezoek van Poetin aan de Holocaustherdenking in Yad Vashem en de vrijlating van de in Rusland veroordeelde Israëlische Na’ama Issachar, waren daar duidelijke bewijzen van.

Israël heeft weliswaar regelmatig laten doorschemeren dat zijn luchtmacht door de Russische militaire aanwezigheid in het buurland niet volledig de vrije hand boven Syrië heeft. Toch is het voor een belangrijk deel aan het gedoogbeleid van Moskou te danken dat de Joodse staat min of meer ongestoord de Iraanse opbouw in Syrië met gerichte aanvallen kan vertragen.

Tegen die achtergrond lijkt een militaire confrontatie tussen Israël en Rusland nauwelijks denkbaar. Een gewapend treffen is vanzelfsprekend ook het schrikbeeld van de Israëlische legertop. Israël kan snel en doeltreffend met de Russische strijdkrachten in Syrië afrekenen, maar het is nauwelijks voorstelbaar wat de gevolgen daarvan zouden zijn.

In het Midden-Oosten is niets zeker. Bevriende spelers in de regio van vandaag kunnen morgen de nieuwe vijand zijn. Vooralsnog is Iran dé grote bedreiging voor de Joodse staat. De vraag is wél of en hoe lang Moskou Israël nog ongehinderd toestaat boven het grondgebied van zijn bondgenoot en onder het oog van de Russische strijdkrachten te blijven opereren.

Intussen is het de vraag of Israel Today er verstandig aan deed zo’n kop boven dit verhaal te plaatsen. Er is in de loop der eeuwen al veel gediscussieerd over de vraag hoe de Bijbelse profetieën over Gog en Magog moeten worden uitgelegd. Moeten we daar inderdaad het optrekken van een grote heidense legermacht tegen Israël onder verstaan? En wanneer en hoe zal dat dan gebeuren? Veel is ook gespeculeerd over de rol die grootmachten daarin zullen spelen.

Hier past echter slechts voorzichtigheid. En geen grote woorden om uitspraken van een diplomaat al te profetisch te duiden.

Israël en Iran botsen nu openlijk