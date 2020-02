Buitenlandse reizigers uit China niet welkom in Suriname

Buitenlanders die de afgelopen twee weken in China zijn geweest, zijn niet welkom in Suriname. Inwoners van Suriname die na een bezoek aan China terugkeren in hun land moeten veertien dagen in quarantaine. Dat heeft de Surinaamse regering woensdag bekendgemaakt.

De Surinaamse autoriteiten benadrukken dat er tot nu toe nog geen gevallen van het coronavirus in het land bekend zijn. Er is wel extra alertheid omdat er in Suriname een grote Chinese gemeenschap woont. Ook is er veel reisverkeer tussen China en Suriname omdat de landen intensief samenwerken op verschillende gebieden.

Ook reizigers die niet uit China komen, worden bij aankomst in Suriname extra ondervraagd over hun reisgeschiedenis.