Buitenlandse online-studenten blijven welkom in VS

Buitenlandse studenten in de Verenigde Staten die door de coronacrisis noodgedwongen alleen nog maar online college volgen, kunnen opgelucht ademhalen: ze hoeven niet meer het land uit. De Amerikaanse regering is teruggekomen op het plan om visa van buitenlandse studenten in te trekken als ze niet meer in de collegebankjes hoefden te verschijnen.

De Amerikaanse universiteiten MIT en Harvard hadden een rechtszaak aangespannen tegen het besluit dat de Amerikaanse immigratiedienst begon juli aankondigde. Het vertrek van buitenlandse studenten zou hen veel geld kosten. In hun thuisland zouden ze door onder meer tijdsverschillen niet goed online de colleges vanuit de VS kunnen volgen.

Tijdens een hoorzitting in de rechtszaak kregen de universiteiten van de rechter te horen dat het plan tafel was. In het academisch jaar 2018-2019 zouden er volgens een Amerikaanse instituut voor internationaal onderwijs meer dan een miljoen buitenlandse studenten in de Verenigde Staten hebben gestudeerd.