Buitenlandse au pair Australië vaak uitgebuit

Jongeren die in Australië een vakantiebaantje krijgen als au pair, worden vaak uitgebuit door hun werkgevers. Zij worden volgens onderzoekers niet alleen ingezet om op kinderen te passen, maar ook om te koken, schoon te maken en andere taken uit te voeren in het huishouden.

Uit onderzoek van de University of Technology en Macquarie University uit Sydney blijkt dat 60 procent van de au pairs ongeveer 36 uur per week werkt. Ook krijgen ze vaak onder het minimumloon betaald. Onderzoekers spraken met ongeveer 1500 au pairs, vooral Europese vrouwen. Zo’n 7 procent kwam uit Nederland.

Werken als au pair is een populair vakantiebaantje onder jongeren. Zij trekken doorgaans in bij het huishouden waar ze op kinderen passen. De onderzoekers concluderen dat sommige gezinnen gebruik maken van de forse toestroom van buitenlandse jongeren om een goedkope hulp in het huishouden te krijgen.

De Maleisische Lina vertelde het Australische ABC News dat ze in Melbourne de zorg had voor een jonge drieling en ook het huishouden draaiende moest houden. „De ouders waren oud en maakten niet echt schoon. Het huis was heel groot en vies”, legde ze uit. „Ook was er de hele tijd ruzie in huis en was de vader verbaal agressief naar mij toe.”