Buitenlandminister VS opnieuw in Noord-Korea

De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is opnieuw in Noord-Korea om naar verluidt de ontmoeting tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor te bereiden. Mike Pompeo kwam woensdag aan in hoofdstad Pyongyang.

De oud-CIA-directeur was daar onlangs ook al. In het geheim sprak Pompeo vorige maand, toen hij officieel nog buitenlandminister moest worden, met Kim. Hij is vooralsnog de meest vooraanstaande Amerikaanse functionaris die Kim te woord stond.

Een medewerker van de Zuid-Koreaanse president laat weten dat mogelijk drie Amerikaanse gevangenen in Noord-Korea worden vrijgelaten. Zij zullen met Pompeo terugvliegen naar de Verenigde Staten.