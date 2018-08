Buitenlanders in Kabul ontvoerd en gedood

Drie buitenlandse medewerkers van een internationale voedselmaatschappij zijn in de Afghaanse hoofdstad Kabul ontvoerd en later dood teruggevonden. De politie in Kabul zei dat de slachtoffers vermoedelijk afkomstig zijn uit India, Maleisië en Macedonië.

De drie buitenlanders waren donderdagmorgen vroeg ontvoerd in het oosten van de stad Kabul. Ze zijn dood teruggevonden in een auto in het district Mussahi in het zuiden van de provincie Kabul. De autoriteiten weten niet wie achter het ontvoeren en doden van de drie zit.

Criminelen en militanten in Afghanistan zijn zich de laatste jaren steeds meer gaan toeleggen op het ontvoeren van buitenlanders. Meestal doen ze dat om losgeld te kunnen vragen. Veel buitenlandse bedrijven die in het land actief zijn hebben daarom de veiligheidsmaatregelen voor hun personeel verscherpt.