Buitenlander in China aan coronavirus bezweken

Een 60-jarige Amerikaan is in China overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Het is voor het eerst dat een buitenlander in China aan de aandoening bezwijkt. De Amerikaanse ambassade in Peking bevestigde zaterdag het overlijden van de landgenoot. De man is in de stad Wuhan besmet geraakt en overleed donderdag.

Sinds het virus, dat tot ernstige longaandoeningen kan leiden, eind december in Wuhan opdook, zijn bijna 35.000 mensen besmet. Ongeveer 15 procent van de patiënten is er slecht aan toe. Ruim 2000 patiënten zijn volledig hersteld. Het dodental staat op 724. Bijna alle sterfgevallen waren in de Chinese provincie Hubei waar Wuhan de hoofdstad van is.