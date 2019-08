Buitenissig: over een hardleerse autodief en een besnijdenis per abuis

In deze rubriek komen bijzondere voorvallen in het buitenland voor het voetlicht: berichten die de krant normaal niet halen. Soms potsierlijk, dan weer ontroerend. Maar altijd: buitenissig.

Naar de kapper

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zijn ontmoeting met de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian vorige week een uur van tevoren afgezegd vanwege een kappersafspraak. Hij had als reden opgegeven dat hij het te druk had. Op het moment dat het gesprek met Le Drian plaats had moeten hebben, ging Bolsonaro echter live op Facebook terwijl hij in de kappersstoel zat.

Het gesprek zou gaan over een handelsovereenkomst tussen Zuid-Amerika en de Europese Unie. Die staat onder druk door het klimaatbeleid van Bolsonaro.

Nepprinses

Een vrouw die zich voordeed als een prinses uit de Verenigde Arabische Emiraten heeft juwelierszaak Brigitte Ermel in Parijs voor 1,6 miljoen euro bestolen. De vrouw koos sieraden uit en liet die wegleggen tot een later moment. Maar op een onbewaakt moment kon ze de sieraden in haar zak stoppen en er in goudpapier verpakte bouillonblokjes voor terugleggen.

De gedupeerde juwelier ontdekte de diefstal pas een dag later, toen ze het doosje opende waarin de vrouw haar uitgekozen juwelen had laten wegleggen. Ze vond vooral soepblokjes.

Mislukt

Een rubberen masker, bh, skinny jeans: vermomd als vrouw heeft een drugsdealer in Brazilië geprobeerd uit de gevangenis te ontsnappen.

Na een bezoek van zijn dochter wilde Clauvino da Silva de Gericinogevangenis bij Rio de Janeiro verlaten in vrouwenkleding, meldde het Braziliaans nieuwsportaal G1 zondag. Hij gedroeg zich echter verdacht en werd door de bewakers tegengehouden.

De gevangene, zijn dochter en zeven andere personen zijn door de politie verhoord. Onder de verdachten was een zwangere vrouw die het masker naar binnen had gesmokkeld. Zwangere vrouwen worden niet gefouilleerd tijdens gevangenisbezoeken.

Achteruit

Een Indonesiër loopt honderden kilometers achteruit om aandacht te vragen voor de ontbossing in zijn land. Medi Bastoni gebruikt een spiegel op zijn rugzak om obstakels te vermijden.

Bastoni wandelt sinds 18 juli van zijn dorp bij de vulkaan Wilis naar de hoofdstad Jakarta: een afstand van zo’n 700 kilometer. Hij legt ongeveer 20 tot 30 kilometer per dag af. „Ik hoop dat de regering om het milieu zal gaan geven, zodat de jonge generatie dat ook zal doen.”

Besnijdenis

Een Britse man die door een fout van het ziekenhuis ten onrechte is besneden, krijgt een schadevergoeding van 20.000 pond (bijna 22.000 euro). Het ziekenhuis zegt de blunder enorm te betreuren.

De 70-jarige Terry Brazier had een ingreep aan zijn blaas moeten ondergaan. Hij lag na de ingreep zo’n twee uur te wachten tot iemand hem kwam informeren over de vergissing. De man kreeg de mededeling: „Sorry, we hebben u besneden.”

Het ziekenhuis gaf later toe dat noodzakelijke controles niet waren uitgevoerd. Brazier besloot het er niet bij te laten zitten. „Er zijn grappen over gemaakt, maar dit heeft ook een serieuze kant”, zei hij. „Het had slechter kunnen uitpakken voor iemand anders. Het foute lichaamsdeel had geamputeerd kunnen worden.”