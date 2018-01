Buit van Ritz-diefstal teruggevonden

De Franse politie heeft de gehele buit van de juwelendiefstal in het Hôtel Ritz in Parijs in handen. De juwelen zaten in een tas die woensdag al bij de dieven in het hotel werd gevonden, zo meldt BFMTV. De politie bevestigde dat bericht.

De buit vertegenwoordigde een waarde van naar schatting 4,5 miljoen euro.

In Sannois, ten noordwesten van Parijs, werd eerder donderdag een vluchtauto teruggevonden, een Renault Megane. Die werd door één van de vijf overvallers gebruikt. Deze man is nog voortvluchtig. Dat geldt ook voor een tweede overvaller, die per motor bij het hotel op de Place Vendôme wist weg te komen.

Hun drie collega’s, allen dertig jaar oud, die woensdag in het chique hotel vitrines met bijlen kapot sloegen en de juwelen daarin grepen, konden niet naar buiten en werden snel binnen aangehouden. Aanvankelijk werd gezegd dat zijn erin waren geslaagd de buit naar hun twee mede-overvallers op straat te gooien. Dat ging echter om een deel, dat de man die op de motor ontkwam, liet vallen toen hij tegen een vluchtende voorbijganger botste.