Buckingham Palace op zoek naar hovenier

Groene vingers en altijd al willen schoffelen in een koninklijke tuin? Dit is je kans. Koningin Elizabeth zoekt een tuinman, blijkt uit een vacature op de site van het Britse koningshuis.

Elizabeth heeft wel een aantal eisen, een hobbyist komt er niet in. Kennis van gazons, heesters, kruiden, rozen, bomen en struiken is een must. Bovendien moet de toekomstige hovenier niet alleen over de juiste papieren beschikken, maar ook "een breed scala aan tuinmachines" kunnen bedienen en een vrachtwagenrijbewijs op zak hebben. Maar het belangrijkste is misschien wel de trots van de hovenier. "Je bewondert je gazon voordat miljoenen hetzelfde doen", begint de vacaturetekst.

Over onderdak hoeft de nieuwe medewerker zich geen zorgen te maken. Voor de hovenier is een kamer vrij op Buckingham Palace. Ook de maaltijden worden verstrekt.