Brusselse winkelier verdacht van terreur

De uitbater van een doe-het-zelfzaak in Brussel waar terroristen materiaal zouden hebben gekocht om explosieven te maken, wordt officieel verdacht van terrorisme. De 39-jarige Belg Brahim T. wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en terroristische moorden als dader of medeplichtige, liet het federaal parket weten.

De politie hield de man maandag aan bij een reeks invallen in Brussel in verband met de aanslagen in Brussel en Zaventem van vorig jaar maart. Volgens Vlaamse media was T.’s klant Osama Krayem, die vorig jaar maart explosieven bij zich had maar zich toch niet opblies in metrostation Maalbeek. Een ander deed dat wel. Kort daarvoor had de terreurcel een aanslag gepleegd op het vliegveld in Zaventem. In totaal vielen er 32 doden.

De terroristen gebruikten de springstof TATP, die wordt gemaakt met onder meer aceton. Krayem zou ook de ingrediënten voor die explosieven hebben aangeschaft bij de bouwmarkt van de verdachte in de buurt van het Zuidstation in Brussel.

De raadkamer van de Brusselse rechtbank beslist binnen vijf dagen of T. in voorarrest blijft.