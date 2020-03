Brusselse verkeerstunnel Leopold II wordt naar vrouw genoemd

Een belangrijke verkeerstunnel in het centrum van Brussel die naar koning Leopold II (1835-1909) is genoemd, krijgt na de renovatie de naam van een vrouw. De minister van Mobiliteit van het Brusselse gewest heeft dit volgens persbureau Belga zaterdag aangekondigd.

De bewindsvrouw Elke Van den Brandt zei dat er in de komende jaren meer pleinen en straten de naam van een vrouw krijgen. Ze wil meer evenwicht want volgens haar is 40 procent van de Brusselse straten en pleinen naar mannen genoemd en slechts 6 procent naar vrouwen. Van den Brandt vindt het een goed idee om de belangrijke tunnel die in het najaar van 2021 weer opengaat, een andere naam te geven. „Hij is genoemd naar een man die toch wat controversieel is” aldus Van de Brandt. Het is nog niet bekend naar welke vrouw de verkeerstunnel straks wordt genoemd.

De koning regeerde 44 jaar lang en was een omstreden vorst. Hij maakte in de jaren vijftig van de 19e eeuw gedetailleerde plannen om Nederland binnen te vallen. In de jaren zeventig van die eeuw richtte hij zich op Congo, het latere Belgisch Congo, dat hij als een privédomein runde en waar hij vaak ten koste van de bevolking een fortuin vergaarde. Hij zorgde in de toenmalige pers ook vaak voor veel ophef over zijn vele buitenechtelijke affaires.