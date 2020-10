Brusselse universiteit gaat over op afstandsonderwijs

Voor het eerst sinds een nieuwe golf van het coronavirus België overspoelt, zijn studenten weer aangewezen op afstandsonderwijs. De Vrije Universiteit Brussel is de eerste die de fysieke colleges vanaf maandag opschort.

Ook nu het virus weer razendsnel om zich heen grijpt, bleef het credo net als in Nederland steeds dat leerlingen en studenten naar school en college moeten kunnen blijven gaan. Maar dat is niet langer verantwoord, vindt de VUB. „De situatie is ernstig. Zeer ernstig. We moeten dus als universiteit ons steentje bijdragen”, zegt een woordvoerder tegen studentenblad De Moeial. Voor bijvoorbeeld practica maakt de universiteit in coronabrandhaard Brussel wel een uitzondering.