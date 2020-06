Brusselse politie pakt al 150 relschoppers op

De Brusselse politie heeft tientallen arrestaties verricht nadat een demonstratie tegen racisme en politiegeweld overging in ongeregeldheden. Dat heeft burgemeester Philippe Close zondagavond gezegd. Hij waarschuwde dat straffeloosheid niet wordt getolereerd in zijn stad.

De betoging in de Belgische hoofdstad, waaraan 10.000 mensen meededen, verliep zonder problemen. Na afloop ontstonden er echter rellen en werden zelfs winkels geplunderd. Al meer dan 150 verdachten zijn opgepakt. Dat zullen er nog meer worden als alle camerabeelden zijn bestudeerd. „Nu is het aan het gerecht om streng op te treden”, aldus Close. Maandag zal duidelijk worden hoe groot de aangerichte schade is.