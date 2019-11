Brusselse brandweer doet te grote maten weg

De Brusselse brandweer gooit volgende week een heleboel nieuwe brandweerkledij weg, vooral brandweerpakken in uitzonderlijk grote maten als 6XL en 7XL. Persbureau Belga meldde dat die door bijna niemand gedragen kunnen worden en soms al twaalf jaar ongebruikt in een speciale ruimte liggen. Op de te grote brandweerpakken staat het logo van de dienst en kunnen daardoor niet worden doorverkocht.

De brandweer heeft er nu genoeg van en wil de ruimte leegmaken. Naar schatting 400 kilo kleding in erg grote maten wordt weggegooid. In de plaatselijke politiek is eerder al kritiek gerezen op het aankoopbeleid van de brandbestrijders. In de commissie Brandweer van het Brussels Parlement is door getuigen gezegd dat door personeelstekort jarenlang nauwelijks sprake was van gericht beheer.