Brussels restaurant rekent coronatoeslag van 5 euro

Een restaurant in Brussel zet een coronatoeslag van 5 euro per persoon op de rekening ter compensatie van het omzetverlies. Restaurants in België moesten bijna 3 maanden dicht blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en kunnen nu ze weer open zijn minder eters ontvangen vanwege de afstandsregels.

Niet alle klanten hebben begrip voor de toeslag, valt op te maken uit reacties op sociale media. De directie van het restaurant, VIVA M’Boma, verdedigt de maatregel op haar facebookpagina. De eetgelegenheid wil niet „shockeren” met de couverttoeslag, maar slechts onvoorziene kosten doorberekenen.

Mede doordat er de helft minder mensen kunnen eten zou de omzet met minstens twee derde lager liggen. Klanten toonden de afgelopen tien dagen begrip voor de toeslag, aldus het restaurant. VIVA M’Boma heeft overigens geen medewerkers ontslagen.