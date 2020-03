Brussels gewest opent aanval op verkeersdrukte

Het Brusselse gewest bindt de strijd aan met files en het gebruik van de auto. De regering ging donderdag akkoord met een ambitieus mobiliteitsplan met de naam Good Move.

Het aantal auto’s moet de komende tien jaar met een kwart omlaag, terwijl de hoeveelheid fietsers moet verviervoudigen. De stad wil ook vijftig autoluwe wijken creëren. Het aantal verkeersdoden moet in 2030 zijn teruggebracht tot nul. De plannen zouden leiden tot ruim een derde minder uitstoot van broeikasgassen en de lucht veel schoner maken. Meer parken, kleine bossen en openbare ruimte voor de Brusselaars, is het devies.

Het verkeer in en rond de Belgische hoofdstad staat geregeld muurvast. De negentien gemeenten die samen het gewest vormen werken vaak langs elkaar heen. Parkeren kost doorgaans een stuk minder dan in andere grote steden in West-Europa.

„Minder files en luchtvervuiling, meer plaats voor stappers en trappers, veiliger verkeer. Brussel wordt een pionier op vlak van mobiliteitsbeleid”, aldus de minister van Mobiliteit van het gewest, Elke Van den Brandt van de partij Groen.