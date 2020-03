Brusselaars in ‘lockdown’ trekken de parken in

De Belgische beperkende maatregelen vanwege het coronavirus lokken Brusselaars door het mooie weer de parken in. De burgemeester van Brussel heeft daarom besloten ‘de groene long’ van de stad, het Ter Kamerenbos, vanaf donderdag af te sluiten voor automobilisten. De maatregel is bedoeld „om zo meer plaats te geven aan de bezoekers en meer afstand te creëren tussen de personen”, meldt burgemeester Philippe Close.

Volgens de nieuwe regeringsrichtlijnen moeten de Belgen tot en met 5 april „binnenblijven, tenzij een verplaatsing essentieel is”, zoals naar de supermarkt gaan, waar strenge regels gelden. Fietsen of wandelen in de buitenlucht mag wel. Bij voorkeur alleen, maar een luchtje scheppen met gezinsleden of een vriend(in) is toegestaan. Daarbij worden mensen geacht afstand van elkaar te houden.

Ook in Antwerpen gaan veel mensen naar buiten. Daar dreigt de overheid het grootste park van de stad, het Rivierenhof’ te sluiten als de bezoekers „hun verantwoordelijkheid niet nemen”. Er wordt nog in groepen gesport en gepicknickt. In België geldt sinds vandaag een samenscholingsverbod.