Brussel zet ‘ontvangstcentrum’ voor asielzoekers Lesbos op

De Europese Commissie gaat samen met de Griekse autoriteiten een nieuw centrum opzetten om asielzoekers op Lesbos op te vangen. Naar aanleiding van het uitgebrande vluchtelingenkamp Moria richt het dagelijks EU-bestuur een speciale delegatie op die de situatie op het Griekse eiland „op duurzame wijze” moet verbeteren.

Er komt volgens de commissie een „ontvangstcentrum” waar de asielprocedures effectiever en sneller worden afgehandeld. Ook wordt er gezorgd voor „adequate leefomstandigheden”.

De brand in het kamp ruim twee weken geleden maakte meer dan 12.000 mensen dakloos, vooral Afghanen. Een aantal van hen is inmiddels ondergebracht in tenten.

EU-commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) noemt de omstandigheden in Moria „zowel voor als na de brand onaanvaardbaar”. „Mannen, vrouwen en kinderen in overbevolkte kampen met slechte hygiëne en weinig toegang tot gezondheidszorg. Het is niet goed genoeg om ‘nooit weer’ te zeggen, er is actie nodig. We moeten tonen dat Europa migratie menselijk en effectief aanpakt.”