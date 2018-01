Brussel zet landen onder druk om vieze lucht

Negen EU-landen krijgen tot maandag de tijd om in Brussel effectieve voorstellen in te dienen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Anders sleept de Europese Commissie de lidstaten voor de rechter.

Dat zei EU-commissaris Karmenu Vella (Milieu) na afloop van een bijeenkomst met negen milieuministers die hij op het matje had geroepen. Het gaat om Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Tsjechië, Hongarije, Roemenië, Slowakije en Groot-Brittannië. Deze landen voldoen niet aan de wettelijke normen voor de uitstoot van levensbedreigende stoffen als stikstofdioxide en doen al jaren te weinig om de luchtkwaliteit in hun land te verbeteren. Verontreinigde lucht veroorzaakt volgens Vella jaarlijks 400.000 vroegtijdige doden in Europa.

„We hebben de verantwoordelijkheid om de burger te beschermen”, zei Vella. „Het moet afgelopen zijn met het uitstellen van maatregelen. Het is een lijdensweg voor kinderen met astma of bronchitis en hun ouders.”

Volgens Vella heeft een aantal ministers al enkele toezeggingen gedaan tijdens de bijeenkomst. „Maar op het eerste gezicht zijn die niet genoeg en blijven we daarna nog steeds maanden of jaren met een falend beleid zitten.”

Tegen alle negen landen heeft het dagelijks EU-bestuur al procedures ingesteld omdat de luchtvervuiling er boven de wettelijke EU-limieten uitkomt. Tsjechië ontving zelfs al in maart 2015 een ‘laatste waarschuwing’. Sinds een jaar dreigt ze ook Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Groot-Brittannië voor het Europees Hof van Justitie te dagen. Die stap heeft ze nog steeds niet gezet in de hoop de landen via dialoog in actie te krijgen.