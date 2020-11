Brussel zet Defensie in voor opvang coronapatiënten

Brussel zet Defensie in om Covid-19-patiënten die aan de beterende hand zijn maar nog niet naar huis kunnen te verzorgen. Artsen en ander medisch personeel nemen maandag een hele vleugel over van het Sint-Michielziekenhuis in Brussel om de druk op de ziekenhuizen in de Belgische hoofdstad te verlichten.

Dat maakte minister van Defensie Ludivine Dedonder bekend. Ambulancepersoneel van Defensie haalt coronapatiënten die in aanmerking komen op uit ziekenhuizen in het hele hoofdstedelijk gewest, dat inclusief de stad Brussel uit negentien gemeenten bestaat. In de noodvleugel gaat een defensieteam van artsen, verpleegkundigen en een fysiotherapeut aan de slag.

„Het aantal opgenomen coronapatiënten stagneert en blijft al een week ongeveer hetzelfde op de Covid-19-afdelingen”, zegt een woordvoerder van het Sint-Michielziekenhuis, „maar het aantal patiënten op de intensivecareafdelingen blijft hoog”.