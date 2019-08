Brussel wil stadstol heffen voor autoverkeer

De stad Brussel gaat tol voor autoverkeer invoeren. De Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt heeft dat in lokale media aangekondigd. Ook lokale pendelaars moeten betalen als zij de Belgische hoofdstad binnenrijden.

Het Brusselse gewest ziet de stadstol een variant op de omstreden kilometerheffing waar geen overeenstemming over werd bereikt. Het gaat om een variabel tarief dat afhankelijk is van het tijdstip waarop de stad wordt binnengereden en het type auto. Hoe hoog dat tarief wordt, is niet bekend.

Brussel, Vlaanderen en Wallonië konden het eerder niet eens worden over de invoering van een kilometerheffing om de lange files aan te pakken. Brussel wil niet langer wachten en komt nu met de stadstol.