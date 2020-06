Brussel wil maandelijkse coronarapporten van onlineplatforms

De Europese Commissie voert haar strijd tegen nepnieuws en desinformatie over het coronavirus op. Zo wil ze dat onlineplatforms als Facebook, Google en Twitter elke maand rapporteren over hoe ze de „massieve golf van valse of misleidende informatie over het virus” aanpakken. Meer uitwisseling van informatie is volgens het dagelijks EU-bestuur essentieel om EU-burgers te beschermen tegen de onzin die vooral op sociale media wordt geplaatst, inclusief uit China en Rusland.

EU-buitenlandchef Josep Borrell: „Desinformatie in tijden van het coronavirus kan dodelijk zijn.” Hij wees op boodschappen dat handen wassen niet helpt en onjuiste informatie over vermeende schadelijke gezondheidseffecten van 5G-masten. Volgens EU-commissaris Věra Jourová (Normen en Transparantie) is de laatste maanden in Duitsland door gevaarlijke campagnes de weerstand tegen vaccineren sterk toegenomen.