Brussel werkt aan plannen voor zomervakantie

De Europese Commissie werkt aan voorstellen om deze zomer vakantie in een EU-land toch mogelijk te maken, ondanks dat de bewegingsvrijheid van burgers door de maatregelen tegen het coronavirus vermoedelijk ook dan nog beperkt is. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie EU bespreekt de kwestie volgens een woordvoerder woensdag.

Het gaat volgens hem om een oriënterend debat. Pas later zal het dagelijks EU-bestuur met voorstellen „voor deze zomer” komen over onder meer „het opheffen van grenscontroles en het garanderen van de vrijheid van beweging”. Het toerisme in de EU ligt door de beperkende maatregelen en reisverboden vanwege de coronacrisis nu zo goed als stil.

Na afloop van een videoconferentie maandag van de EU-ministers voor Toerisme zei de Kroatische minister Gari Cappelli, die de vergadering voorzat, dat gezamenlijke reisprotocollen nodig zijn, inclusief een soort Covid-19-paspoort voor reizen over de weg, per trein, schip en vliegtuig binnen de EU. Volgens een woordvoerder van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken), die deelnam aan de conferentie, is een dergelijk paspoort niet aan de orde geweest.

Cappelli zei ook dat samenwerking tussen twee lidstaten mogelijk moet zijn om „toeristische doorgangen” te creëren. Cappelli hoopt dat er al voor eind mei over deze ‘corridors’ afspraken kunnen worden gemaakt. Volgens hem is een „respectabel aantal landen” geïnteresseerd in die optie. Epidemiologen zouden moeten worden betrokken bij het bepalen van gezondheidscriteria en maatregelen om vakanties mogelijk te maken.

De woordvoerder van de Europese Commissie zei dinsdag dat er „veel ideeën op de markt zijn”, maar dat de commissie nog niet zo ver is met haar strategie.