Brussel wacht gespannen op komst Trump

In Brussel is het alle hens aan dek voor het tweedaagse bezoek van Donald Trump, waar al maanden met spanning naar wordt uitgekeken. Meer dan 4000 politieagenten moeten de veiligheid waarborgen en activisten in toom houden.

De Amerikaanse president arriveert woensdagmiddag met de Air Force One en wordt dan door de Belgische koning Filip en premier Charles Michel ontvangen in het koninklijk paleis. Voor donderdag staat een onderhoud met EU-leiders gepland.

Vervolgens begeeft Trump zich naar de NAVO, om het nieuwe gebouw van het bondgenootschap in te huldigen en te dineren met de leiders van de andere NAVO-landen.

Hogere defensie-uitgaven en meer actie tegen terrorisme, is de boodschap die Trump heeft voor zijn collega’s. Zij worden geacht dit jaar een plan op te stellen waaruit blijkt dat ze toewerken naar een forser militair budget. Nederland steunt dit, maar omdat er nog geen nieuw kabinet is kan premier Mark Rutte nog geen concrete bedragen toezeggen.

Meerdere lidstaten hebben al te kennen gegeven de strijd tegen terrorisme op te voeren. Zo stelt Nederland weer een tankvliegtuig beschikbaar voor de coalitie tegen terreurgroep IS.

Van Trump wordt op zijn beurt verwacht dat hij steun uitspreekt voor de trans-Atlantische band. Hij heeft zijn bewering dat het bondgenootschap achterhaald is onlangs al ingeslikt. De hoop is dat hij persoonlijk bevestigt dat de VS militaire steun beloven bij een aanval op een NAVO-land, zoals staat in artikel 5 van het NAVO-verdrag.

Trump zal het ‘9/11 and Article 5 Memorial’ onthullen, waarin een stuk is verwerkt van het World Trade Centre in New York dat terroristen op 11 september 2001 neerhaalden. Na die aanslag activeerden de VS artikel 5, de enige keer in de geschiedenis. De Duitse bondskanselier Angela Merkel onthult een monument met een deel van de Berlijnse muur.

België draagt vervolgens het nieuwe NAVO-onderkomen - kosten 1,1 miljard euro - ceremonieel over aan de verdragsorganisatie, waarna enkele straaljagers overvliegen. Tijdens het diner komen naar verwachting ook de relatie met Rusland en de situatie in Oekraïne aan bod.

België en EU-leiders hopen volgens ingewijden ook dat Trump zijn uitspraken nuanceert. Hij noemde Brussel na de aanslagen van vorig jaar een „hellegat”. Bovendien was hij enthousiast over het Britse besluit de EU te verlaten. Vorige maand loofde de wispelturige president dan weer de eenheid binnen de EU.