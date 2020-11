Brussel sluit koop succesvol getest coronavaccin ‘binnenkort’

De Europese Unie staat op het punt de koop te sluiten van honderden miljoenen doses van het succesvol geteste Duits-Amerikaanse coronavaccin. Het contract wordt „spoedig” getekend, zegt verantwoordelijk Europees Commissaris Stella Kyriakides.

De Europese Commissie sprak in september met het Duitse BioNTech en de grote Amerikaanse geneesmiddelenmaker Pfizer af dat de EU 200 miljoen doses zou kunnen afnemen, met een optie op nog eens 100 miljoen. Maar anders dan met drie andere vaccinfabrikanten rondde Brussel het koopcontract nog niet af.

Het bericht van BioNTech en Pfizer dat negen van de tien proefpersonen in de finale onderzoeksronde door het vaccin beschermd zouden zijn, is „bemoedigend”, twittert Kyriakides. De onderhandelingen zijn nog gaande, maar de aankoop van het middel komt volgens haar binnenkort rond. „Stay tuned!”

Aangekochte vaccins worden naar rato over de lidstaten verdeeld. Als de geplaatste bestelling wordt geleverd, zou Nederland een kleine 6 miljoen mensen kunnen inenten.

Eerder liet de zorgwoordvoerder van de christendemocraten in het Europees Parlement ook al weten dat de overeenkomst met de ontwikkelaars van het veelbelovende vaccin „ieder moment zou kunnen worden getekend”. Met een vaccin dat zoveel mensen beschermt „verwacht ik dat we in het voorjaar stap voor stap terug kunnen naar een normaal leven”, zei Europarlementariër Peter Liese van de grootste EP-fractie.