Brussel publiceert maatregelen no-dealbrexit

De Europese Commissie publiceert woensdagmiddag maatregelen voor het geval het Verenigd Koninkrijk op 30 maart zonder akkoord uit de Europese Unie stapt.

Een no-dealbrexit wordt steeds waarschijnlijker nu in het Britse Lagerhuis onvoldoende steun lijkt te zijn voor het brexitakkoord dat Theresa May in november met de EU sloot. Het Lagerhuis gaat er in de week van 14 januari over stemmen.

Brussel verwacht bij een no-deal op een aantal terreinen grote verstoringen, vooral bij het (vlieg-)verkeer, op het gebied van de financiƫle dienstverlening en de douanes. De commissie hoopt met een aantal tijdelijke maatregelen grote chaos vlak na de feitelijke terugtrekking te voorkomen.

Zo zal de commissie naar verwachting regelingen voorstellen opdat Britse luchtvaartmaatschappijen over de EU mogen vliegen, er mogen landen en terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. Londen moet dan wel hetzelfde toestaan voor maatschappijen uit de EU.

Bij de douane worden Britse goederen in een no-dealscenario voortaan behandeld als import, waarover douanerechten, btw en accijnzen worden geheven. Ook kunnen veel planten en dieren niet zomaar worden toegelaten.