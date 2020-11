Brussel over omstreden Franse wet: pers moet vrij kunnen werken

Journalisten moeten vrij en veilig hun werk kunnen doen, onderstreept de Europese Commissie. Ze wil nog niet reageren op een omstreden Frans wetsvoorstel dat het herkenbaar filmen of fotograferen van politieagenten verbiedt, maar zal dat zo nodig doen als de wet inderdaad van kracht wordt.

Het is in crisistijd „belangrijker dan ooit” dat de pers ongehinderd kan werken, zegt een woordvoerder van de commissie. „Dat spreekt voor zich.” Het dagelijks bestuur van de Europese Unie „behoudt zich zoals altijd het recht voor om de uiteindelijke wetgeving te onderzoeken om vast te stellen of die strookt met het Europese recht”.

Franse journalisten, voorvechters van persvrijheid en actiegroepen als de Gele Hesjes en Extinction Rebellion hebben zich tegen het wetsvoorstel gekeerd. Die laatsten klagen al langer over hardhandig optreden van de politie en vrezen dat die straks straffeloos blijft.