Brussel legt wetsvoorstel mensenrechtensancties op tafel

De EU voert, als het aan de Europese Commissie ligt, een sanctiesysteem in waarmee individuele mensenrechtenschenders waar ook ter wereld kunnen worden getroffen. Met het sanctieregime kunnen banktegoeden van daders worden bevroren en reisverboden opgelegd zonder een heel land in de strafhoek te zetten. Nederland spant zich al geruime tijd in voor een dergelijk strafsysteem.

Het wetsvoorstel, vergelijkbaar met de Magnitski-wet die de VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada, en de drie Baltische staten al kennen, is maandag in Brussel gepresenteerd. EU-buitenlandchef Josep Borrell: „Mensenrechten worden in de hele wereld geschonden. Dit is een machtig middel om de schenders verantwoordelijk te houden”. Hij heeft goede hoop dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken ermee zullen instemmen.

De Tweede Kamer, met name de fracties van CDA en D66, dringt al langer aan op een Europese Magnitski-wet. CDA’er Pieter Omtzigt houdt zich al jaren met de zaak bezig. Met de wet kunnen persoonsgerichte sancties worden opgelegd aan mensen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen of grootschalige corruptie.

Europarlementariër Esther de Lange (CDA) is dan ook blij met het voorstel. „Ik verwacht dat de Europese regeringen hun verantwoordelijkheid nemen en het zo snel mogelijk doorvoeren.”