Brussel: klimaatbesluit Trump diep treurig

„Een trieste, trieste dag voor de wereld, de dag waarop de Verenigde Staten zich afkeren van het gevecht tegen klimaatverandering. De EU betreurt deze eenzijdige beslissing ten diepste.”

Dat was de eerste reactie uit Brussel, van EU-commissaris Miguel Arias Canete (Klimaat en Energie) donderdagavond op president Donald Trumps aankondiging dat de VS zich terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs uit 2015.

„Het verdrag van Parijs zal stand houden. De wereld kan blijven rekenen op Europa als mondiaal leider in de strijd tegen klimaatverandering”, aldus de verklaring van de Europese Commissie. „Deze aankondiging heeft ons versterkt, niet verzwakt, en het vacuüm zal worden opgevuld.”

„De EU zal haar bestaande samenwerkingen versterken en nieuwe allianties zoeken, met ’s werelds grootste economieën tot de meest kwetsbare eilandstaten. Dat partnerschap zal ook de vele Amerikaanse bedrijven, burgers en organisaties omvatten die wel achter het klimaatakkoord staan. Wij doen dat omdat het in ons gemeenschappelijk belang is”, aldus Canete.

De voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani zegt dat afspraken afspraken zijn. „Het klimaatakkoord moet worden gerespecteerd. Degenen die aan de zijlijn blijven missen een historische kans voor burgers, de planeet en de economie.”

Eerder donderdag had commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gezegd dat de EU in gesprek moet blijven met Washington. „De ergernis van het moment mag niet afleiden van de noodzaak tot een permanente dialoog. We moeten proberen de transatlantische relatie goed te houden.”