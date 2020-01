Brussel heeft 30 nieuwe wetsvoorstellen in petto

De Europese Commissie komt dit jaar met een dertigtal nieuwe wetsvoorstellen voor onder meer een universele oplader, cryptomunten, biodiversiteit, en een gegarandeerd minimumloon. Het eerste werkprogramma van de in december aangetreden commissie staat vooral in het teken van beleid om de EU klaar te stomen voor de digitale en ecologische transitie, blijkt uit de door vicevoorzitter Maroš Šefčovič gepresenteerde plannen voor 2020.

Šefčovič noemde het programma ambitieus. Het dagelijks EU-bestuur heeft ook besloten 34 wetsvoorstellen te schrappen die niet meer relevant zijn of in de onderhandelingen tussen lidstaten en het Europees Parlement al geruime tijd vastzitten.

De meeste beleidsvoorstellen betreffen de Green Deal die de EU-leiders in december afsloten en waarin is afgesproken dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. De commissie introduceert hiervoor binnenkort een klimaatwet. Ook de verdere digitalisering krijgt een prominente plek. Zo komen er voorstellen over kunstmatige intelligentie en over het gebruik van niet-persoonlijke data. Volgens Brussel moet de EU zo veel mogelijk uit de „enorme waarde” van deze gegevens halen. Daarnaast moet het industriebeleid op de schop, om het hoofd te kunnen bieden aan de concurrentie uit vooral China.

Brussel zal dit jaar verder voorstellen presenteren om het migratie- en asielbeleid te hervormen. De regels voor landen die EU-lid willen worden, worden herzien. Šefčovič wil ook het gebruik en nut van de 1 en 2 eurocentmunten onder de loep nemen.