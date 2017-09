Brussel: geen inferieur voedsel in Oost-Europa

Het is onaanvaardbaar dat levensmiddelen van hetzelfde merk en met dezelfde verpakking in Oost-Europese landen van lagere kwaliteit zijn dan in West-Europa. „Ik ben vastbesloten een einde te maken aan deze onder EU-wetgeving verboden praktijk, en zeker te stellen dat alle consumenten gelijk worden behandeld”, aldus EU-commissaris Vera Jourova (Justitie en consumentenrechten). Zij wil dat consumenten niet langer worden „misleid’.

Landen als Slowakije en Tsjechië klagen dat er minder vis zit in vissticks die in hun land worden verkocht, of minder cacao in chocoladeproducten. Zij spraken van ,,voedselapartheid”. Ook bijvoorbeeld koffie en wasmiddel zouden soms van mindere kwaliteit zijn.

De Europese Commissie heeft een gids gemaakt waarmee de nationale toezichthouders kunnen nagaan of EU-wetgeving wordt overtreden. Om de feiten boven tafel te krijgen, werkt de commissie daarnaast aan een methode om vergelijkende tests te verbeteren. Hiervoor is 1 miljoen euro beschikbaar. Eenzelfde bedrag wordt vrijgemaakt voor studies en handhavingsacties.

Levensmiddelenfabrikanten stellen dat ze geen regels overtreden en hun producten slechts aanpassen aan de lokale smaakvoorkeuren. Zij hebben in gesprekken met de commissie wel toegezegd nog deze herfst met een gedragscode te komen. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zei eerder deze maand dat er in de EU geen ‘tweederangsconsumenten’ mogen zijn.

Slowakije en Tsjechië organiseren op 13 oktober een ministeriële bijeenkomst in Bratislava over de verschillen in voedselkwaliteit.