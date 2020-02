Brussel: EU moet digitale wereldleider worden

De EU moet wereldleider worden in de toekomstige digitale samenleving, die transparant en democratisch moet zijn en waarin de privacy van de burgers wordt beschermd. „Elke persoon, elke werknemer, elk bedrijf hoort een eerlijke kans te hebben om de vruchten te plukken van de digitalisering”, aldus vicevoorzitter van de Europese Commissie Margrethe Vestager bij de presentatie van haar strategische plannen voor data en kunstmatige intelligentie (AI) in Brussel.

Voor de digitalisering van Europa zijn investeringen in nieuwe technologieën nodig, nieuwe spelregels voor het bedrijfsleven en internetplatforms, en garanties voor burgers die in het dagelijks leven steeds meer met AI te maken krijgen. De commissie wil een wettelijk kader voor toepassingen met een hoog risico in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, bij politiewerk en in het transport. Die regels moeten transparantie en traceerbaar, menselijk toezicht garanderen. Ook wil de commissie een „breed debat” over de wenselijkheid van de toepassing van gezichtsherkenning.

Daarnaast wil Brussel een soort interne markt voor data opzetten. „Er wordt een enorme hoeveelheid industriële en publieke data voortgebracht, die de manier waarop we produceren, consumeren en leven veranderen”, zei EU-commissaris Thierry Breton (Interne Markt). „Ik wil dat Europese bedrijven en wetenschappers toegang tot deze gegevens hebben, zodat er bijvoorbeeld toepassingen voor AI kunnen worden ontwikkeld.”

Ook is het beleid erop gericht de technologische achterstand op de Verenigde Staten en China teniet te doen.

Europarlementariër Paul Tang (PvdA) noemt de plannen hoopgevend maar vindt dat de commissie „de commerciële roof van onze data moet stoppen. Ze moet een zorg- en transparantieplicht voor digitale bedrijven en hun algoritmes instellen. Alleen dan kunnen we desinformatie, de uitbuiting van werknemers en discriminatie stoppen.”

Het CDA is „voorzichtig positief” maar vraagt een „kraakhelder moreel kader voor nieuwe AI-technieken”. „Kunstmatige intelligentie is zo slim of risicovol als de data die erin gaan”, aldus Jeroen Lenaers.