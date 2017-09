Brussel en Londen praten verder over brexit

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hervatten maandag in Brussel hun onderhandelingen over de aanstaande scheiding. Deze vierde ronde was een week uitgesteld vanwege de ‘brexit’-toespraak van de Britse premier Theresa May afgelopen vrijdag in Florence.

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier noemde de speech „constructief” maar wacht nu op concrete invulling van haar woorden.

Zo suggereerde May dat Londen financiële verplichtingen zal nakomen, maar ze zei niet welke zaken daar in haar ogen onder vallen of om hoeveel geld het gaat. De eindafrekening van de scheiding is een van de drie hoofdpunten van de onderhandelingen. „We staan klaar om de consequenties van deze belofte te bespreken”, aldus Barnier. Ook over andere belangrijke onderwerpen verwacht Barnier meer tekst en uitleg.

May’s voorstel vrijdag voor een overgangsperiode van twee jaar na de brexit op 29 maart 2019 ligt vooralsnog niet op Barniers bordje. Daar beslissen de EU-leiders eerst over. Over ruim drie weken bepalen zij ook of er op de drie hoofddossiers „voldoende voortgang” is om over de toekomstige relatie te beginnen.

Barnier ontvangt brexitminister David Davis maandagmiddag in het hoofdgebouw van de Europese Commissie. De nieuwe ronde duurt vier dagen.