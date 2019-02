Brussel en Londen praten komende dagen verder

De brexitonderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk zijn na een werkdiner van twee uur in Brussel overeengekomen „de discussies de komende dagen voort te zetten”. Dat zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier na zijn ontmoeting met zijn Britse tegenhanger Stephen Barclay.

De twee onderhandelaars kwamen in de Britse residentie bijeen als vervolg op de ontmoeting vorige week tussen premier Theresa May en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Die hadden afgesproken dat hun teams een uitweg zullen proberen te zoeken uit de impasse rond het Britse vertrek uit de EU eind volgende maand. Daarmee proberen beide partijen te voorkomen dat de breuk tussen Londen en de EU chaotisch, zonder afspraken, zal verlopen. Het Britse parlement stemt niet in met het ontwerp-scheidingsverdrag dat May met de EU heeft gesloten.

„Van onze kant is duidelijk dat we het terugtrekkingsakkoord niet zullen heropenen”, zei Barnier toen hij uit de ambassade stapte. „We zetten de gesprekken de komende dagen voort.”