Brussel en Londen nog steeds ver verwijderd van elkaar over brexitdeal

Een nieuwe week van brexitonderhandelingen tussen Brussel en Londen is donderdag vervroegd tot een einde gekomen. De verschillen tussen beide kampen zijn nog steeds te groot om te overbruggen.

Serieuze verschillen blijven bestaan na vier dagen van gesprekken over een handelsdeal, stelde de hoofdonderhandelaar namens de Europese Unie, Michel Barnier, donderdag in een schriftelijke verklaring. Barnier en zijn Britse collega David Frost ontmoetten elkaar deze week voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie weer fysiek in Brussel.

De face-to-facegesprekken hebben volgens Frost voor „extra diepgang en flexibiliteit” in de onderhandelingen gezorgd. Het overleg was in zijn ogen „uitgebreid en nuttig”, maar heeft ook „de significante verschillen die nog tussen ons bestaan op een aantal belangrijke punten” blootgelegd.

Brussel toonde zich donderdag bereidwillig om effectief aan die meningsverschillen te gaan werken en concessies te doen. „De EU heeft aandachtig geluisterd naar de verklaringen van de Britse premier Boris Johnson”, schreef Barnier. De EU onderzoekt de mogelijkheden om tegemoet te komen aan drie eisen vanuit Londen. De Britten willen geen invloed van het Hof van Justitie van de Europese Unie, geen verplichtingen onder EU-wetgeving en een akkoord over visserij waaruit blijkt dat de brexit wel degelijk een verschil maakt.

Tegelijkertijd gaf de Europese hoofdonderhandelaar ook de grenzen van de EU aan. Er komt alleen een handelsovereenkomst als er garanties zijn voor eerlijke concurrentie tussen Britse en Europese bedrijven. Verder moet er een „evenwichtige, duurzame en langetermijnoplossing” komen voor Europese vissers, net als een raamwerk voor conflictoplossing.

Barnier verwacht dat als de EU welwillendheid toont rond de Britse eisen, Londen Brussel beter zal begrijpen en respecteren, wat de weg kan openen voor een overeenstemming. De hoofdonderhandelaar denkt dat het nog steeds mogelijk is dat er een akkoord op tafel komt, omdat dit in ieders belang is.

De discussies tussen de twee partijen zullen volgende week in Londen worden voortgezet. Premier Johnson heeft eerder aangegeven dat het sluiten van een deal mogelijk moet zijn voor eind juli. Brussel is minder optimistisch dat dit zo snel gaat lukken, maar wil wel voor oktober een overeenkomst sluiten, omdat er minimaal drie maanden nodig zijn om het akkoord te ratificeren.