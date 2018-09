Brussel en Antwerpen autovrij

In tientallen Belgische binnensteden was zondag geen enkele auto te zien. Onder meer Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Oostende, Kortrijk en Mechelen deden mee aan Autoloze Zondag. „Door autoloze straten worden steden en gemeenten niet alleen leefbaarder, maar duurzaam verplaatsen is ook goed voor het milieu en de gezondheid”, aldus de organisatoren. In Brussel was het gehele openbaar vervoer zondag gratis.

Koning Filip, koningin Mathilde en hun kinderen, prinses Eleonore en prins Emmanuel, deden ook mee aan de dag. Ze fietsten van het paleis door Brussel naar een bedrijvencentrum.