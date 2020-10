Brussel doet cafés en bars voor maand op slot

De cafés, bars, sportkantines, feestzalen, theesalons en andere horecagelegenheden in Brussel gaan vanaf donderdag 07.00 uur een maand op slot. Er wordt in verband met de versnelde verdere verspreiding van het coronavirus in de Belgische hoofdstad een totaal-alcoholverbod ingesteld in de openbare ruimte, maakte de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, bekend na afloop van crisisberaad met onder anderen de burgemeesters van de negentien gemeenten van het Gewest.

Voor restaurants geldt de maatregel niet. Het besluit gaat verder dan de landelijke maatregel die premier Alexander De Croo dinsdag bekendmaakte dat alle bars en cafés vanaf vrijdag in het hele land ’s avonds vanaf 23.00 uur dicht moeten.

De drastische maatregel is volgens Vervoort nodig vanwege het voortdurend stijgend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Brussel. Dat zet grote druk op de gezondheidszorg. Eén op zeven geteste personen in Brussel test inmiddels positief op het coronavirus.

Volgens viroloog Steven Van Gucht is de situatie in de Europese hoofdsteden alleen erger in Madrid. „Brussel staat op de tweede plaats, tussen Madrid en Parijs in”, zei hij bij de presentatie van de meest recente Belgische coronacijfers woensdagmorgen. Tussen 27 september en 3 oktober werden dagelijks gemiddeld 540 nieuwe besmettingen in Brussel gemeld, een stijging van 62 procent ten opzichte van de week ervoor. Landelijk bedroeg de stijging 57 procent.