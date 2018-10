Brussel: Beperken temperatuurstijging haalbaar

Het is haalbaar om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad, denkt de Europese Commissie. Daarvoor moet wel direct actie worden ondernomen en elk instrument worden ingezet.

De EU-commissarissen Miguel Arias Cañete (Klimaat) en Carlos Moedas (Wetenschap) schrijven dat in reactie op het rapport van het klimaatpanel van de VN. Onderzoekers stellen daarin dat een grotere temperatuurstijging desastreus zou zijn.

De EU heeft als doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40 procent terug te dringen. De Europese Commissie denkt dat dat met gemaakte afspraken rond duurzame energie en energiebesparing 45 procent kan worden.

Om de doelen te halen is jaarlijks 180 miljard euro aan investeringen nodig, onder meer in schoner transport. Bewindslieden uit zes EU-landen, onder wie staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu), roepen maandag in de Financial Times op de doelstellingen voor schonere auto’s en bestelwagens in 2030 aan te scherpen. De EU-milieuministers buigen zich daar dinsdag over.