Brunswijk gaat niet in zee met Bouterse

Ronnie Brunswijk heeft Desi Bouterse duidelijk gemaakt dat zijn partij ABOP niet met de NDP van Bouterse wil samenwerken in de nieuwe regering. Het Surinaamse volk heeft dat tijdens de verkiezingen van 25 mei duidelijk laten weten door de VHP van Chan Santokhi en de ABOP van Brunswijk de meeste zetels te geven. Dit zei Brunswijk vrijdag tijdens een kranslegging in verband met de herdenking van 147 jaar Hindoestaanse immigratie.

Brunswijk zei tegen journalisten dat hij door verschillende mensen van de NDP, waaronder Bouterse zelf, is benaderd. Daarbij zou ook geld geboden zijn, maar dat verhaal verwees Brunswijk naar het rijk der fabelen. „Ik heb zelf een gesprek met Bouterse gehad en hem verwezen naar wat het electoraat heeft beslist. En dat er op geen enkel moment mandaat is gegeven aan de ABOP en NDP. Het is gegeven aan de VHP en ABOP. Dus ik kan me er niet aan bezondigen met de NDP in zee te gaan. Ik heb hem duidelijk uitgelegd dat dat niet gaat gebeuren”, aldus Brunswijk.