Bruiloft Vietnam eindigt in drama

Een bruiloft is in Vietnam vroegtijdig geëindigd in een drama. De bruidegom en twaalf andere mensen kwamen om het leven door een ernstig verkeersongeval, zeggen de autoriteiten.

Het busje met de bruidegom en zijn familieleden botste frontaal op een vrachtwagen. Dat gebeurde vlakbij de onder toeristen populaire kuststad Hội An. De slachtoffers waren onderweg naar het huis van de bruid. Tien personen overleden na de crash ter plekke, de bruidegom en twee anderen stierven onderweg naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond.

In het Aziatische land kwamen vorig jaar zo’n 8200 mensen om het leven door verkeersongevallen.