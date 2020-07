Bruiden op de barricade in Rome

Italiaanse bruiden komen in opstand tegen coronarestricties op bruiloften. Maar het is vooral de lucratieve huwelijksbranche die moord en brand schreeuwt.

Tweehonderd gasten nodigde Brenda De Fucci afgelopen voorjaar uit voor haar bruiloft op 3 juli. De uitnodigingen konden vorige week worden verscheurd. Haar huwelijk met Marco werd afgezegd. „De kerk waar we zouden trouwen is wegens corona gesloten en de maatregelen van overheidswege op massabijeenkomsten zijn zodanig dat we ons huwelijk niet konden laten doorgaan”, zegt Brenda voor de Trevifontein in Rome. Haar parelwitte, lange bruidsjurk versmelt met het witte marmer van de fontein.

Brenda is er met een groep van ongeveer tien andere bruiden om te protesteren tegen het overheidsbeleid om coronabesmettingen tegen te gaan. Ze hebben rollen papieren uitgerold waarop protestteksten staan. Ook zijn de jonge bruiden –allen in vol bruidsornaat– verontwaardigd dat de veiligheidsmaatregelen tijdens de kerkelijke inzegening zo streng zijn. „In de kerk mag de bruid niet door haar vader naar het altaar worden begeleid”, vertelt de 24-jarige Gabriela uit Napels. „Tijdens de plechtigheid moet iedereen een gezichtsmasker dragen, en er mogen veel minder mensen aan deelnemen. Zo hoeft het niet.”

In Italië worden in het algemeen bij een huwelijk kosten noch moeite gespaard. Volgens het Italiaanse Bureau voor de Statistiek kost een gemiddeld huwelijk 24.000 euro. Dat geld gaat vooral op aan het diner, maar er wordt ook flink in de buidel getast voor onder andere bruidskleding, bonbonnières gevuld met suikerboontjes van amandel, een typische Italiaanse traditie, en bloemen.

Niet voor niets zit achter de protestmanifestatie bij de Trevifontein de overkoepelende vereniging van bedrijven die huwelijksartikelen en diensten verkopen aan toekomstige huwelijkspartners. Deze bedrijfstak zit al tenminste vier maanden zonder inkomen. De sector zet jaarlijks tegen de 5 miljard euro om. Er is dit jaar ook een streep gezet door huwelijken van buitenlanders die alleen wegens de locatie naar Italië komen. Daarmee gaat nog eens een extra half miljard euro verloren. Er werken 100.000 mensen in de huwelijksbranche.

„Een huwelijk is een groot offer voor mijn familie en de familie van mijn verloofde Alessandro”, zegt Maria Vittoria Vassallo (20). „We zijn twee jaar geleden begonnen met de organisatie van ons huwelijk, dat voor 10 juli stond gepland. We hebben helaas moeten afzeggen.” Voor Maria Vittoria is er geen sprake van om dan maar een ‘uitgekleed’, eenvoudig huwelijk te organiseren. Er geldt ook een verbod op het gooien van rijst na afloop van de huwelijksinzegening. „Wat is een huwelijk zonder deze traditie?” vindt Gabriela.

Eén traditie is gebleven. De bruidegom mag de bruid na het aanschuiven van de ringen kussen.