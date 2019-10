Het instorten van een burg dinsdag in Taiwan heeft uiteindelijk aan vijf mensen het leven gekost. Dat heeft de Taiwanese Alarmcentrale woensdag verklaard. De slachtoffers zijn Indonesiërs en Filipino’s die op de schepen werkten waar de brug op terechtkwam. De lichamen van alle slachtoffers zijn inmiddels geborgen.

Het incident was dinsdag in het dorp Nanfangao. De oeververbinding begaf het op het moment dat er een tankwagen over reed. De oorzaak van het instorten is niet bekend.