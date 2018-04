Brug tussen Rusland en de Krim bijna af

De miljarden kostende brug die tussen Rusland en de Krim is aangelegd wordt binnenkort opengesteld. De opening op 5 mei is maanden eerder dan eigenlijk gepland.

Volgens de Russische nieuwszender RT verslaat het 19 kilometer lange bouwwerk de Portugese Vasco da Gamabrug als langste brug van Europa. Naast het autoverkeer kan ook het treinverkeer er gebruik van maken. Al moeten treinreizigers nog wel wachten tot volgend jaar. Het booggedeelte wordt verlicht in de kleuren van de Russische vlag: wit, blauw en rood.

De brug over de Straat van Kertsj tussen het schiereiland en het Russische vasteland is omstreden. Het Oekraïense schiereiland werd in maart 2014 geannexeerd door Rusland, maar was over land alleen via Oekraïne te bereiken. Een jaar na de annexatie werd begonnen aan de bouw van de brug, die symbool is komen te staan voor de Russische inlijving van de Krim.