Brug Taiwan stort op vissersschepen

Een brug in het noordoosten van Taiwan is ingestort en op enkele vissersschepen terechtgekomen. Volgens lokale autoriteiten zoeken reddingswerkers naar overlevenden in de scheepswrakken. Er worden vijf mensen vermist.

Het incident was in de plaats Suao. De oeververbinding begaf het op het moment dat er een tankwagen over reed. Het voertuig vloog in brand. De chauffeur raakte zwaargewond maar overleefde het ongeval.

Zeker tien mensen op de brug vielen in het water. Ze konden worden gered. In totaal raakten veertien mensen gewond.

De oorzaak van het instorten is niet bekend. De brug dateert van 1998. Het noordoosten van Taiwan werd maandag getroffen door de tyfoon Mitag met windsnelheden van ruim 160 kilometer per uur. Op het moment van het instorten van de brug was het rustig weer.