Brug New Delhi verward met Erasmusbrug

Een politieke partij in India heeft zaterdag voor de opening van de nieuwe Signaturebrug in New Delhi de uitnodiging op Twitter verrijkt met een foto van de Rotterdamse Erasmusbrug. De twee bruggen lijken sprekend op elkaar. Beide oeververbindingen zijn tuibruggen waarbij stalen kabels de brug met de pyloon verbinden.

De fout werd snel opgemerkt door alerte twitteraars. De nieuwe Signaturebrug wordt zondag geopend. De tuibrug is 675 lang en 35 meter breed. De langste overspan is 251 meter. De brug gaat over de rivier Yumana. De brugpyloon met een hoogte van 154 is straks ook te beklimmen.