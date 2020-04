Brug ingestort in Italië

In Noord-Italië is bij Albiano di Magra een brug van een provinciale weg ingestort, melden Italiaanse media. Zeker één persoon raakte gewond. Hij zou in shocktoestand naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

De brug over de rivier Magra vormt een oeververbinding tussen Toscane en Ligurië. Op videobeelden op Twitter zijn een busje en personen te zien op weggezakte brugdelen.

Albiano ligt zo’n 100 kilometer van Genua, waar in augustus 2018 een grote verkeersbrug bezweek. Bij de ramp met de Ponte Morandi kwamen ruim veertig mensen om het leven. De brug werd door een private onderneming beheerd.

De brug bij Albiano, die over de hele lengte instortte, was in handen van de staat. Automobilisten hadden voortdurend geklaagd over talloze scheuren. De brug werd hersteld, maar toen volgde kritiek dat de reparatie niet voldoende zou zijn. Experts hadden elk gevaar voor de stabiliteit van de constructie uitgesloten, aldus media.