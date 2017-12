Brood, bad en aandacht voor straatprostituees

Kayra Niebur (27) is directeur van Mercy Fund, een fonds dat de allerarmsten in Israël ondersteunt: Joods, Armeens of Arabisch. „We hadden in 2017 nooit tekort.”

„Ik diende in het leger, studeerde aan de universiteit van Beersheva, werkte in Nepal en Kansas (VS) en heb naast de Israëlische ook de Amerikaanse en de Turkse nationaliteit. Die achtergrond maakt me flexibel in het omgaan met de verschillende bevolkingsgroepen die hier in Israël aanwezig zijn.

Ik werk één dag per week bij Red Carpet, een Messiaans-Joodse organisatie in Tel Aviv die prostituees helpt. Daar gaan twee keer per week de deuren open voor de straatprostituees. Die vormen zo’n 7 procent van de beroepsgroep.

Deze prostituees worden gezien als laagsten van de laagsten. We geven hun eten, een douche of een bad. We wassen hun haar en doen hun nagels. Zo worden ze aangeraakt op een respectvolle wijze. Als je hun hand vasthoudt, kalmeren ze. Ze huilen omdat ze weten dat ze bij ons veilig zijn. Ze kunnen gerust hun kwetsbaarheid en pijn tonen.

De rest van de werkweek ben ik werkzaam voor Mercy Fund, een instelling die is verbonden aan Christ Church in Jeruzalem. De gezinnen en individuen die het fonds helpt zijn van diverse komaf: Joods, Armeens en Arabisch. Wat voor mensen we ondersteunen? Een alleenstaande vrouw met kinderen krijgt bijvoorbeeld hulp bij het zoeken naar werk en bijstand voor de huur van haar woning.

En een paar oude dames krijgen wat geld. „Ze zijn al lang in het land en hebben hier nauwelijks familie. We bezoeken hen tijdens de feestdagen: soms hebben mensen gezelschap harder nodig dan geld.

We helpen ook andere christelijke organisaties die al actief zijn. Elke maand steunen we een project. De afgelopen maand hielpen we een vrouw die in Bethlehem oude en gehandicapte mensen bezoekt en eten brengt.

De stichting had in 2017 nooit een tekort: we hadden altijd meer dan genoeg. Dat vind ik ongelofelijk bijzonder. Als iemand bijvoorbeeld langskwam en vroeg om schoenen, dan hadden we de volgende dag het geld ervoor. God zorgt voor ons. Hij is trouw. Hij voorziet in elke nood.

Het mooie van onze tijd is dat we de sociale media hebben. Daarmee bereiken we veel mensen die iets voor anderen willen betekenen en ons steunen.

Zo’n vier jaar geleden ben ik bewust met God gaan leven. Ik moet zeggen: elk jaar is beter. Ik ben nu 27. Als ik terugkijk, zie ik dat er veel gebeurde in die paar jaar. Als de Heere het wil, leef ik nog een tijd: twintig, dertig, vijftig jaar. Wat kan ik in die tijd nog veel doen. Mijn hoop is op een trouwe God, Die nooit faalt. Mijn verlangen is Hem dagelijks te zoeken in gebed en Hem te vertrouwen.”