Bronzen beeld Melania Trump onthuld in Slovenië

In de buurt van haar geboorteplaats in Slovenië is dinsdag een levensgroot bronzen standbeeld van de Amerikaanse first lady Melania Trump onthuld. Het beeld vervangt een houten exemplaar dat afgelopen juli in brand werd gestoken.

Het nieuwe grof gebeeldhouwde kunstwerk in Sevnica staat op een houten sokkel van bijna 3 meter. De 50-jarige vrouw van Donald Trump, een voormalig fotomodel, is net als bij de houten versie niet herkenbaar. De afgebeelde vrouw met opgestoken linkerhand legt een eed af. „Dit beeld is gewijd aan de eeuwige herinnering aan een monument voor Melania dat op deze locatie stond”, staat op een plakkaat.

Het houten beeld brandde af in de nacht van 4 juli, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De initiatiefnemer wilde de status van Melania Trump benadrukken als immigrant die getrouwd is met een president die gezworen heeft om de immigratie te verminderen. Ze werd geportretteerd met de lichtblauwe wikkeljas die ze droeg bij de beëdiging van haar echtgenoot in 2017.

In januari werd elders in Slovenië een 8 meter hoog, houten beeld van Donald Trump in brand gestoken. Het spottend bedoelde kunstwerk gold als toeristische trekpleister. Op een eerdere locatie was het beeld al eens voorzien van een Hitler-snor. De ontwerper zei te denken dat de brandstichting een protest was tegen de dodelijke Amerikaanse droneaanval op de Iraanse generaal Qassem Soleimani.